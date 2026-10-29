Absuelven a los dos boirenses acusados de estafar con una finca

Audiencia Provincial de A Coruña, en Santiago de COmpostela Chechu Río

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña absuelve a dos boirenses como autores de un delito de estafa y falsedad documental. La denuncia la presentó la acusación en 2009, que por causas diversas, no obtuvo su sentencia absoluta hasta este mes, cuando el acusante ya había fallecido. Así mismo, declaran de oficio las costas causadas en el procedimiento, y dejan sin efecto las medidas cautelares que se pudieron tomar durante la tramitación de la causa.

La sentencia recoge como hechos probados que el acusante firmó dos contratos de compraventa de su finca a los acusados. El primero en 2007 bajo el importe de venta de 90.000 euros. El segundo dieciséis días después, en el que figura otro comprador con los anteriores como testigos. El importe de venta se posiciona en 5.000 euros, alegando que “la casa se describe en estado ruinoso”. En 2008, sólo unos meses después, el comprador de la finca vende en escritura pública la compraventa a la entidad Obras Nueva Imagen S.L..

Presunción de inocencia e in dubio pro reo La Sala aplica la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo, por lo que absuelve a los dos acusados que fueron juzgados, mantiene el archivo provisional respecto del otro procesado por su incapacidad, declarada por la solución procesal por deterioro cognitivo y avanzada edad, quedando indemne la posibilidad de ejercitar las acciones civiles que procedan.

En las pruebas, destacan al propietario original como una persona “especialmente vulnerable dada su condición de alcohólico crónico y persona marginal con sus capacidades intelectuales y volitivas afectadas por el alcoholismo”. En ambos contratos, la perito caligráfico, expuso que “no hay duda de que forma era del denunciante”, añadiendo que si bien en el primer contrato sí había marcas de conciencia alterada, en el segundo, no.

Una testigo que vivía con el demandante, explica que uno de los acusados fue dos veces a hablar con él para ver si vendía la casa. Su progenitor mostró interés en vender la finca. Es la única, entre todos los testimonios que testifica que la casa estaba bien. Mismo el arquitecto perito de parte expresa que en la valoración catastral de 60.000 euros, “no tuvo en cuenta las fotografías con la casa en estado ruinoso “.

El fallo se inclinó por los acusados por varias razones, la primera es que el señor sí tenía voluntad de verde la propiedad. Ambos contratos cuentan con su firma. Invalidan las alusiones a que el primero era un contrato en arras, principalmente porque la escritura posterior recoge una venta de 6.000 euros. La literalidad de los documentos es clara, compraventa, también las firmas. La descripción del estado deteriorado de la casa es otro de los puntos claves.