Un boirense acusado de una agresión con un rastrillo acepta pagar 15.000 euros

Juzgado Primera Instrucción de Ribeira DA

Un boirense acusado de una agresión con un rastrillo en Boiro admitió los hechos y ha aceptado el pago de una indemnización de 15.000 euros a las dos víctimas afectadas como condición para la suspensión de la pena de prisión de dos años, que ha sido acordada este miércoles por las partes implicadas. Este acuerdo de conformidad ha evitado que se celebrase la vista prevista en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña.

Las confrontaciones ocurrían el 28 de junio de 2020, un hombre sin antecedentes penales, sobre las 19:30 horas, se hallaba en las inmediaciones del Instituto de Espiñeira, en Boiro, tras un altercado, comenzó a agredir a personas con un rastrillo. Según el escrito de Fiscalía, una de las víctimas recibió heridas visibles e incisas en región malar, concretamente en el rostro, a la altura del ojo izquierdo, y en el codo. La otra recibió dos heridas punzantes en el dorso de la mano izquierda. Ambos necesitaron asistencia médica. Por este delito de lesiones y de lesiones con grado de tentativa, la Fiscalía pedía imponer una pena de cinco años.

Finalmente, el acuerdo reflejaba una de dos años, suspendida bajo la cláusula de pago de la indemnización. El acusado ya ha abonado 12.000 euros. La suspensión acordada tendrá una duración de cinco años y el ahora condenado, ahora en paro, se ha comprometido a pagar los 3.000 euros restantes en cuanto trabaje o tenga ingresos de algún tipo. De incumplir la condición o cometer otro delito, dicha suspensión se levantaría.