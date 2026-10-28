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Boiro

Freddy Krueger, Chucky y la familia Addams participan en el concurso de Samaín de Amicos

Los participantes acordaron los disfraces en una asamblea y los prepararon durante semanas

Redacción Arousa
28/10/2026 18:40
Samain Amicos 2026
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El Centro de Atención Integral se transformó ayer en un escenario de película, en el que personas de todas las edades disfrutaron de una jornada llena de creatividad, disfraces y diversión, un cita de terror en Amicos para celebrar el Samaín 2026.

Cada grupo preparó sus disfraces inspirándose en personajes del cine de terror. «O Samaín é unha oportunidade para traballar a creatividade e a participación. As películas nas que se inspiraron os disfraces escolléronse en asemblea, dando voz ás persoas que acoden ao centro para que decidan e participen activamente. É unha xornada moi importante para nós, porque as familias veñen ao centro, comparten este momento con todos.», explica Sonia Fuentes, psicóloga e coordinadora da área de Persoas de Amicos

En el concurso de Samaín,  se repartieron los premios entre propuestas muy diferentes. Monstruos, S.A. llevó el premio al mejor disfraz; Chucky, a la mejor caracterización; la Familia Addams, a la mejor escenografía; Eduardo Manostijeras, el premio a los más simpáticos; Freddy Krueger, a los más terroríficos; la Novia Cadáver, a el mejor maquillaje; y por último, Beetlejuice, a la  mejor coreografía.

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