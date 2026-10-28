Freddy Krueger, Chucky y la familia Addams participan en el concurso de Samaín de Amicos

Samain Amicos 2026 Cedida

El Centro de Atención Integral se transformó ayer en un escenario de película, en el que personas de todas las edades disfrutaron de una jornada llena de creatividad, disfraces y diversión, un cita de terror en Amicos para celebrar el Samaín 2026.

Cada grupo preparó sus disfraces inspirándose en personajes del cine de terror. «O Samaín é unha oportunidade para traballar a creatividade e a participación. As películas nas que se inspiraron os disfraces escolléronse en asemblea, dando voz ás persoas que acoden ao centro para que decidan e participen activamente. É unha xornada moi importante para nós, porque as familias veñen ao centro, comparten este momento con todos.», explica Sonia Fuentes, psicóloga e coordinadora da área de Persoas de Amicos

En el concurso de Samaín, se repartieron los premios entre propuestas muy diferentes. Monstruos, S.A. llevó el premio al mejor disfraz; Chucky, a la mejor caracterización; la Familia Addams, a la mejor escenografía; Eduardo Manostijeras, el premio a los más simpáticos; Freddy Krueger, a los más terroríficos; la Novia Cadáver, a el mejor maquillaje; y por último, Beetlejuice, a la mejor coreografía.