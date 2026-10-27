Nuevo vehículo ecológico de gestión de residuos Cedida

El Concello de Boiro adquiere dos vehículos ecológicos para labores municipales: uno eléctrico para la gestión de residuos y uno con etiqueta ECO para la Policía Local.

El primero se adquirió a través de una subvención por importe de 73.330,84 euros, con el fin de reducir la emisión de gases en la recogida de residuos orgánicos y gestión de recogida orgánica municipal. Se trata de un vehículo eléctrico 100% con etiqueta cero emisiones con cabina de dos plazas y capacidad de carga trasera para biorresiduos adaptado a la estructura urbana de las calles y puntos de recogida del municipio. Se encargará de recoger el contenedor marrón.

Por otro lado, esta semana presentan un vehículo etiqueta ECO destinado a la Policía Local, adquirido mediante el Findo de Compensación Ambiental.