Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

Boiro adquiere dos vehículos ecológicos

Redacción Arousa
27/10/2026 18:22
Nuevo vehículo ecológico de gestión de residuos
Nuevo vehículo ecológico de gestión de residuos
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Boiro adquiere dos vehículos ecológicos para labores municipales: uno eléctrico para la gestión de residuos y uno con etiqueta ECO para la Policía Local.

El primero se adquirió a través de una subvención por importe de 73.330,84 euros, con el fin de reducir la emisión de gases en la recogida de residuos orgánicos y gestión de recogida orgánica municipal. Se trata de un vehículo eléctrico 100% con etiqueta cero emisiones con cabina de dos plazas y capacidad de carga trasera para biorresiduos adaptado a la estructura urbana de las calles y puntos de recogida del municipio. Se encargará de recoger el contenedor marrón.

Por otro lado, esta semana presentan un vehículo etiqueta ECO destinado a la Policía Local, adquirido mediante el Findo de Compensación Ambiental.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620