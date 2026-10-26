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Boiro

La Aula CeMIT de Boiro ofrece nuevos cursos de tecnología para este noviembre

Impartirán formación de LibreOffice de hojas de cálculo y diseño e impresión 3D entre otras

Redacción Arousa
26/10/2026 12:03
La actividad será en el Aula CeMIT del Centro Social
La actividad será en el Aula CeMIT del Centro Social
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La Aula CeMIT del Concello de Boiro ofrece unos cursos formativos en nuevas tecnologías para el mes de noviembre. Uno de ellos es el de Calc en LibreOffice, para saber como trabajar con hojas de cálculo, del 2 al 5 de noviembre de 10:00 a 12:00 horas.

Otro es el dedicado a la nube de Google, del 9 al 12 en horario de 10:00 a 12:00 horas. Diseño e impresión 3D será del 16 al 18 de noviembre de 10:00 a 12:00 horas; y por último, tramitación electrónica, del 23 al 26 de 10:00 a 12:00 horas.

La Aula CeMIT del Concello está situada en el Centro Social de Boiro. Las inscripciones para participar deben hacerse mediante el correo electrónico axentetic@boiro.org o los teléfonos s 981 84 26 35 e 629 769 13.

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