Abren el plazo de votación para los Premios ABE a la Excelencia Empresarial boirense de 2026

Anterior edición de los Premios ABE Cedida

La Asociación Boirense de Empresas (ABE) abre el plazo de votación de los Premios ABE a la Excelencia Empresarial 2026. Son unos galardones que reconocen en cada edición el esfuerzo, la trayectoria y la capacidad de innovación de las empresas y comercios de Boiro. La entrega de galardones tendrá lugar el 20 de noviembre en A Pousada da Galiza Imaxinaria. El acceso será mediante invitación física, que las empresas asociadas podrán solicitar y recoger en las oficinas de ABE.

Explican que uno de los elementos más especiales y valiosos de estos premios es que son los propios empresarios y empresas asociadas de ABE quienes eligen, mediante su voto, al Mellor Comercio y la Mellor Empresa del año. “Deste xeito, os galardóns convértense nun recoñecemento entre compañeiros e compañeiras, que distinguen o traballo, a dedicación e a contribución doutras empresas ao desenvolvemento económico local”, explica ABE. La votación es a través de un formulario en línea que cada asociado recibirá, abierto hasta el 5 de noviembre. Junto a los premios, la directiva concederá el Premio de Honra a trayectoria profesional.