La ABE firma un nuevo éxito con la descarga de bonos para gastar en el comercio local
Durante cuatro días la asociación habilitó un punto de apoyo que ha sido todo un éxito de asistencia
La Asociación Boirense de Empresas consigue un éxito rotundo con su punto de información para la iniciativa de la Diputación de MercaNaVila. ABE traslada que en los días que llevan moviéndose por el centro de Boiro han conseguido ayudar a muchas personas a descargar su bono, resolver dudas y aprovechar los descuentos en sus compras. “Algunhas achéganse porque non saben como facelo desde o móbil; outras simplemente necesitan unha man para completar o proceso. E moitas marchan agradecidas, deixándonos palabras e xestos de cariño que tamén nos animan a seguir”, expresaba la asociación.
Se trata de un dispositivo especial de apoyo a la campaña MercaNaVila, con el objetivo de facilitar el acceso a los bonos, ampliar la difusión de la iniciativa y animar a la ciudadanía a “aproveitar esta oportunidade para realizar as súas compras nos establecementos adheridos”. Ayer fue el último día en el que iba a estar habilitado este apoyo informativo.
El puesto estuvo entre las 11:00 horas y las 13:00 horas en rúa Principal, junto al bar Castelao. El jueves 22, en la zona peatonal junto al Café Ágora; el viernes 23, en la zona peatonal junto a la librería El Cisne; y por último, el sábado 24 en el Mercado Municipal.
Desde la asociación de empresarios agradecen a todos los que se han acercado y que apoyan al comercio local de Boiro, “porque detrás dunha campaña non só hai promoción e vendas. Tamén hai persoas, proximidade e un traballo que consiste en facilitar as cousas para que todo o mundo poida aproveitar as oportunidades. Na ABE entendemos así o noso labor: apoiar os negocios locais e estar preto das persoas que os fan posibles”, apunta la agrupación.
En esencia, la campaña del punto de ayuda nace para poder facilitar el acceso a los bonos a los más mayores o inexpertos con la tecnología. El punto contó en todo momento con dos personas.