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Boiro

Diputación y Concello firman el convenio para recuperar espacios deteriorados de Goiáns

Fátima Pérez
22/10/2026 17:22
Valentín González Formoso visitó Boiro para firmar el convenio
Valentín González Formoso visitó Boiro para firmar el convenio
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La Diputación de A Coruña y el Concello de Boiro firman el convenio por el que el entre provincial destinará  201.865 euros - el 80% del coste- a trabajos de conservación del lagar de sidra, la vivienda y las caballerizas situadas en el conjunto patrimonial del Pazo de Goiáns. La actuación total asciende a 252.332 euros por lo que el Concello solo tendrá que asumir los 50.466 euros restantes.

Las obras darán continuidad al proceso de recuperación de este conjunto histórico, tras las intervenciones realizadas en el edificio principal y en la capilla. En concreto, las actuaciones permitirán reconstruir las cubiertas derrumbadas; consolidar los muros de piedra; acondicionar los suelos, y recuperar o instalar puertas y ventanas para proteger los interiores. También se ejecutará un sistema de recogida de aguas pluviales. La intervención busca frenar el deterioro de los inmuebles y dejarlos protegidos para su futura recuperación . Los usos definitivos de cada espacio se concretarán en proyectos posteriores.

Durante su visita a Boiro, el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacó la importancia de colaborar para seguir recuperando un espacio estrechamente vinculado a la historia del municipio. “O Pazo de Goiáns forma parte da historia e da identidade de Boiro. Con este convenio axudamos a conservar unhas construcións que corrían o risco de seguir deteriorándose e damos un novo paso na recuperación do conxunto”, señaló. 

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