La ABE habilita un punto de información itinerante para los bonos de MercaNaVila

Punto de información de ABE para los bonos de MercaNaVila Cedida

Arranca esta edición de MercaNaVila, y para ello la Asociación Boirense de Empresas (ABE) pone en marcha un dispositivo especial de apoyo a la campaña MercaNaVila, con el objetivo de facilitar el acceso a los bonos, ampliar la difusión de la iniciativa y animar a la ciudadanía a “aproveitar esta oportunidade para realizar as súas compras nos establecementos adheridos”.

A partir de ayer, la ciudadanía ya puede descargar los bonos de descuento de la web oficial que permitirán ahorrar hasta 100 euros en la provincia. Esta campaña es de la Diputación de A Coruña y estará activa hasta el 20 de noviembre, o cuando se acabe el crédito disponible, que son de cinco millones de euros para los ayuntamientos adheridos de menos de 20.000 habitantes.

El punto de información de ABE estará hoy en rúa Principal, junto al bar Castelao. El jueves 22, en la zona peatonal junto al Café Ágora; el viernes 23, en la zona peatonal junto a la librería El Cisne; y por último, el sábado 24 en el Mercado Municipal. Las personas que lo precisen se podrán acercar a este punto de información para recibir asistencia durante el proceso de descarga de los bonos. El puesto estará atendido por dos trabajadores de 11:00 a 13:00 horas.