El IES A Cachada consigue un premio nacional por su pódcast futbolístico contra el consumo

IES A Cachada en el acto de entrega de los Premios Consumópolis Cedida

El IES A Cachada de Boiro obtiene un Premio Nacional en el Concurso Escolar Consumópolis con su proyecto ‘Tectitans’. El galardón se entregó ayer en Madrid, al que asistió la gerente del Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia, Sol Vázquez. En esta 21ª edición, el reto creativo consistió en la realización de un pódcast de hasta tres minutos, y el centro boirense decidió abordar el consumo impulsivo como si de una retransmisión de fútbol se tratase.

En Galicia participaron un total de 123 equipos, distribuidos en tres categorías por edades. En la fase autonómica se reconocieron los tres mejores trabajos de cada categoría, con premios de 1.000 euros para los primeros clasificados, 600 para los segundos y 300 para los terceros. El IES A Cachada no solo pasó a la fase nacional, si no que consiguió reconocimiento en materia de consumo a través de su proyecto presentado por los alumnos de primero y segundo curso de secundaria.

Esta edición se desarrolló bajo el lema ‘A la hora de consumir, que no te domine el click’, una propuesta que invitó a los participantes a reflexionar sobre la influencia de la publicidad y el marketing digital, el papel de los creadores de contenido en las redes sociales y el impacto de las compras impulsivas por internet. También se abordó la influencia de los algoritmos en las decisiones de consumo y la importancia de conocer y ejercer los derechos de las personas consumidoras y usuarias.