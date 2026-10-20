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Boiro

El Concello de Boiro inicia las obras de mejora en el Centro Social de Cures

Visitan las instalaciones el alcalde,  José Ramón Romero, y el concejal de Urbanismo y Obras, Luís Ruiz

Redacción Arousa
20/10/2026 20:32
El alcalde de Boiro y el concejal de Urbanismo en las obras de Cures
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El Concello de Boiro inicia las obras para mejorar la eficiencia energética en el Centro Social de Cures, una actuación de un importe de 155.765,08 euros, que consta con el financiamiento de la Diputación de A Coruña mediante el Plan Único Concellos (POS+). El alcalde, José Ramón Romero, y el concejal de Urbanismo y Obras, Luís Ruiz, visitaron el inmueble para conocer el estado de ejecución de las mismas. 

Las obras que se están  llevando  a cabo son el cambio de cubierta de fibrocemento existente por un aislamiento sobre forzado horizontal para la mejora del envolvente y falso techo con aislamiento. Se va a realizar también la impermeabilización de las fachadas y el cambio de las carpinterías exteriores para la mejora de la eficiencia energética.

Ramón Romero afirmó que esta actuación está dentro de “plan de actuacións que estamos a levar a cabo para a mellora dos distintos centros sociais do municipio que son un lugar de encontro social e cultural para a nosa veciñanza”.

Tanto el alcalde como el concejal de Urbanismo están realizando una serie de visitas para comprobar que dichas obras avanzan correctamente, mañana se moverán hasta el Centro Social do Esteiro para comprobar el estado de las actuaciones.

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