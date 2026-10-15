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Boiro

El Concello de Boiro implanta un sistema móvil de alertas por SMS en situaciones de alerta

Redacción Arousa
15/10/2026 17:45
El gobierno local prevé obras de impermeabilización en la Praza do Concello
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El Concello de Boiro acaba de implementar un sistema de alertas en dispositivos móviles para situaciones de emergencia o acontecimientos que requieran avisar a la vecindad de hecho directo y eficaz. La implantación de esta herramienta se realizó con financiamiento de la Diputación de A Coruña a través de POS+ para gastos sociales extraordinarios.

Este sistema va  a permitir establecer una vía de comunicación directa con la ciudadanía para poder hacer llegar de hecho inmediato avisos e información relevante ante la situación que puedan afectar a la seguridad, a la movilidad o al normal desarrollo de la vida cotidiana en casos de emergencia.

La herramienta está pensada para casos de incendios forestales o industriales, episodios meteorológicos adversos, situaciones de riesgo o emergencia sanitaria como la vivida durante el Covid-19. Mediante este sistema, que permite enviar mensajes a los dispositivos móviles, la vecindad afectada podrá conectar de hecho rápido y preciso que está a ocurrir. Con este sistema lo que se busca es mejorar la capacidad de respuesta del Concello y reforzar el traslado de información a la vecindad en casos de emergencia.

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