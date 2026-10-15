El Concello de Boiro implanta un sistema móvil de alertas por SMS en situaciones de alerta
El Concello de Boiro acaba de implementar un sistema de alertas en dispositivos móviles para situaciones de emergencia o acontecimientos que requieran avisar a la vecindad de hecho directo y eficaz. La implantación de esta herramienta se realizó con financiamiento de la Diputación de A Coruña a través de POS+ para gastos sociales extraordinarios.
Este sistema va a permitir establecer una vía de comunicación directa con la ciudadanía para poder hacer llegar de hecho inmediato avisos e información relevante ante la situación que puedan afectar a la seguridad, a la movilidad o al normal desarrollo de la vida cotidiana en casos de emergencia.
La herramienta está pensada para casos de incendios forestales o industriales, episodios meteorológicos adversos, situaciones de riesgo o emergencia sanitaria como la vivida durante el Covid-19. Mediante este sistema, que permite enviar mensajes a los dispositivos móviles, la vecindad afectada podrá conectar de hecho rápido y preciso que está a ocurrir. Con este sistema lo que se busca es mejorar la capacidad de respuesta del Concello y reforzar el traslado de información a la vecindad en casos de emergencia.