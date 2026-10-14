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Boiro

Avanzan las obras de ampliación y rehabilitación de la Casa de Cultura de Boiro

El Concello informa de que ya se acabó de montar la estructura prefabricada del futuro auditorio

Redacción Arousa
14/10/2026 18:58
Visita de las obras de la Casa de Cultura de Boiro
Visita de las obras de la Casa de Cultura de Boiro
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Las obras de la Casa da Cultura de Boiro avanzan, actualmente se está acabando con los trabajos de montaje de la estructura prefabricada. El alcalde, José Ramón Romero, junto con el concejal de Urbanismo e Obras, Luís Ruiz, y la concejala de Cultura, María Outeiral visitaron esta mañana en la Casa de Cultura de Boiro para conocer el estado de ejecución de las obras de rehabilitación. Durante la visita estuvieron acompañados del arquitecto municipal, Emilio Piña, y representantes de la empresa adjudicataria.

El nuevo inmueble va a ampliar el existente, pasando de 1.792 metros cuadrados a 2.927 para adaptarse a las nuevas necesidades y servicios, en los que van a convivir la área administrativa, la biblioteca y el auditorio. En cuanto al auditorio, será el gran protagonista de estas reformas, ampliarán su capacidad hasta un total de 535 espectadores, una ampliación del 46% respecto a la capacidad actual.

A continuación, procederán con rematar de las instalaciones ya ejecutadas de la biblioteca y oficinas, acabado del piso, paredes y techos acústicos. También se realizarán acabados en los exteriores de aislamiento térmico y fachada, colocación de butacas ascensores y puertas automáticas; así como remates finales de mobiliarios.

La nueva estructura va a renovar por completo y edificio actual, construido en 1988, dotación de accesibilidad universal y con un recubrimiento que garantiza la eficiencia energética del mismo. En términos de accesibilidad, será de carácter pleno y universal desde la Avenida da Constitución. Se va a crear un recorrido con zonas de sombra a modo de gran vestíbulo exterior.

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