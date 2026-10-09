Boiro
Colisión entre un camión y una moto en Triñáns
El motorista tuvo que ser trasladado tras el choque, pero informan de que está consciente
Chocan un camión y un motorista en Triñáns, en la parroquia de Abanqueiros, Boiro. El accidente se produjo sobre las 15:23 horas a la altura del número 95. Atendieron activos del Parque de Bombeiros de Boiro, Guardia Civil y Policía Local.
Tras el impacto, el motorista quedó mal posicionado, que no atrapado. Tuvo que ser trasladado para recibir cuidados médicos, pero según comentan desde el 112, se encuentra consciente.