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Boiro

Colisión entre un camión y una moto en Triñáns

El motorista tuvo que ser trasladado tras el choque, pero informan de que está consciente

Antía Suárez Suárez
Antía Suárez Suárez
09/10/2026 17:39
Foto de archivo de una ambulancia atendiendo una incidencia en Vilagarcía de Arousa
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Chocan un camión y un motorista en Triñáns, en la parroquia de Abanqueiros, Boiro. El accidente se produjo sobre las 15:23 horas a la altura del número 95. Atendieron activos del Parque de Bombeiros de Boiro, Guardia Civil y Policía Local. 

Tras el impacto, el motorista quedó mal posicionado, que no atrapado. Tuvo que ser trasladado para recibir cuidados médicos, pero según comentan desde el 112, se encuentra consciente.

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