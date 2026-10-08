Triángulo de Amor Bizarro, Los Kalahari y Caamaño & Ameixeiras actuarán e A Pousada

Concierto en la sala 'A Pousada da Galiza Imaxinaria' de Boiro Chechu Río

A Pousada de Boiro se prepara para un otoño llevo de conciertos, y como apuntan, en esta ocasión con tres nombre que ocupan un lugar destacado en la música gallega contemporánea: Caamaño & Ameixeiras, Triángulo de Amor Bizarro e Los Kalahari. Como apuntan, son tres propuestas muy diferentes, pero también tres formas de entender la relación entre creación, territorio y directo.

El más reciente es este viernes 9, cuando toca Caamaño & Ameixeiras, a las 22:30 horas. Folk gallego actual, Sabela Caamaño al acordeón y Antía Ameixeiras al violín y voz. Parten de la tradicional musical gallega para llevarla cara la composición propia. La entrada es 12 euros anticipada, y 15 en taquilla, en Baldani Concept Store, Woutick y A Pousada.

El turno de Triángulo de Amor Bizarro será el sábado 10 a las 22:30 horas. La banda que inicia su nueva gira con este concierto en Boiro. Se podrían definir como rock alternativo estatal, transitando por el noise rock, el post-punk, el shoegaze, la psicodelia y la experimentación.

El domingo 11 será el turno de Tato López y César de Centi, a las 19:00 horas. Se trata de tos autores con recorridos diferentes, pero que convergen en un directo íntimo.

Los Kalahari tocarán el viernes 16 a las 21:30 horas. La formación de rock gallego cuenta con Javier Soto, guitarrista histórico de Siniestro Total, y Andrés Cunha, último batería de la banda, junto a Chus Dasilva y Alberto Cunha.

Por último, el sábado 17, Pava a las 22:30 horas, rock alternativo, pop y psicodelia.