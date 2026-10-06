Abanqueiro recupera la memoria de las mujeres represaliadas con ‘Melón Pelado’

Las protagonistas de la obra durante una de sus funciones cedida

El centro social de Abanqueiro se convertirá este viernes en escenario para una propuesta teatral que combina memoria histórica, narración oral y teatro de objetos. La compañía ButacaZero llevará hasta Boiro su espectáculo ‘Melón Pelado’, una obra dirigida al público adulto que pone el foco en las mujeres que fueron víctimas de la represión durante la Guerra Civil y la posguerra.

La representación comenzará a las 21.00 horas y las entradas pueden adquirirse en el propio centro social una hora antes de que comience el espectáculo y con un precio de 2,50 euros por persona.

La función forma parte de la programación cultural de otoño del Concello, que apuesta estos meses por traer a la vecindad propuestas teatrales con cine y otras actividades culturales. La obra utiliza diferentes lenguas escénicos para abordar esta realidad, entre ellos la narración oral, el teatro documental y los objetos.

La compañía plantea así un viaje entre la memoria y la ficción que pretende recuperar historias que durante décadas fueron silenciadas. Con esta propuesta el centro social de Boiro se suma a la programación cultural de otoño, que durante los próximos meses tendrá al teatro y al cine como algunos de sus principales protagonistas.