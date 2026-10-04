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Boiro

Boiro se acerca a la figura de Mary Quintero a través del ciclo de cine ‘Mestre Mateo’

Paula Gil
Paula Gil
04/10/2026 20:19
Imagen del cartel de la proyección dentro del ciclo ‘Mestre Mateo’
Imagen del cartel de la proyección dentro del ciclo ‘Mestre Mateo’
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El Centro Social de Boiro dedicó una de sus citas culturales a recuperar la memoria y el trabajo de una mujer fundamental para entender la evolución de la fotografía en Galicia

El público pudo asistir a la proyección de ‘Mary Quintero. Máis de 90 anos de creatividade’, un documental dirigido por María Ojea que recorre la extensa trayectoria profesional de la fotógrafa. 

La sesión formó parte del ciclo de cine ‘Mestre Mateo’, una programación que lleva al municipio diferentes producciones vinculadas al audiovisual gallego durante los meses de octubre y noviembre. 

La película propone un recorrido por la vida profesional de Quintero y por las distintas etapas que ha atravesado la fotografía durante las últimas décadas. 

Su trayectoria permite contemplar desde la transformación de las técnicas tradicionales hasta la llegada de la fotografía en color y, posteriormente, la revolución digital. 

La propuesta cinematográfica continuará durante las próximas semanas con una película cada domingo, todas ellas con entrada gratuita y a las 19.00 horas en el centro social. 

La siguiente cita será el próximo domingo once de octubre con ‘Antes de nós’. La programación se prolongará hasta finales de noviembre. 

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