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Boiro

La Asociación Boirense de Empresas pone en marcha una comunidad de negocios locales

Será gratuita y abierta a todos los interesados en participar

Redacción Arousa
01/10/2026 18:45
La ABE crea Club ABE, una nueva comunidad gratuita para negocios locales de Boiro.
La ABE crea Club ABE, una nueva comunidad gratuita para negocios locales de Boiro.
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La Asociación Boirense de Empresas (ABE) pone en marcha un Club ABE, una nueva comunidad gratuita dirigida a las personas que compran en los negocios locales, visitan Boiro, conocen y disfrutan de sus empresas o simplemente quieren esta al día de lo que ocurre en el tejido empresarial y comercial de la zona. Bajo el lema “la comunidad de personas que apuesta por lo local”, la agrupación quiere convertirse en un punto de encuentro entre empresas, asociados y compradores.

Explican que la iniciativa es totalmente gratuita y el único requisito para darse de alta es facilitar una dirección de correo electrónico. Las personas inscritas recibirán las comunicación de ABE cuando existan campañas o novedades. 

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