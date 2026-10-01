La Asociación Boirense de Empresas pone en marcha una comunidad de negocios locales

La ABE crea Club ABE, una nueva comunidad gratuita para negocios locales de Boiro. Cedida

La Asociación Boirense de Empresas (ABE) pone en marcha un Club ABE, una nueva comunidad gratuita dirigida a las personas que compran en los negocios locales, visitan Boiro, conocen y disfrutan de sus empresas o simplemente quieren esta al día de lo que ocurre en el tejido empresarial y comercial de la zona. Bajo el lema “la comunidad de personas que apuesta por lo local”, la agrupación quiere convertirse en un punto de encuentro entre empresas, asociados y compradores.

Explican que la iniciativa es totalmente gratuita y el único requisito para darse de alta es facilitar una dirección de correo electrónico. Las personas inscritas recibirán las comunicación de ABE cuando existan campañas o novedades.