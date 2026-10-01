Boiro
La Asociación Boirense de Empresas pone en marcha una comunidad de negocios locales
Será gratuita y abierta a todos los interesados en participar
La Asociación Boirense de Empresas (ABE) pone en marcha un Club ABE, una nueva comunidad gratuita dirigida a las personas que compran en los negocios locales, visitan Boiro, conocen y disfrutan de sus empresas o simplemente quieren esta al día de lo que ocurre en el tejido empresarial y comercial de la zona. Bajo el lema “la comunidad de personas que apuesta por lo local”, la agrupación quiere convertirse en un punto de encuentro entre empresas, asociados y compradores.
Explican que la iniciativa es totalmente gratuita y el único requisito para darse de alta es facilitar una dirección de correo electrónico. Las personas inscritas recibirán las comunicación de ABE cuando existan campañas o novedades.