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Boiro

Boiro saca a licitación las obras la impermeabilización de la Praza do Concello 

Estará abierto el proceso hasta el 20 de octubre

Redacción Arousa
01/10/2026 18:30
El gobierno local prevé obras de impermeabilización en la Praza do Concello
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El Concello e Boiro saca a licitación las obras para el proyecto de impermeabilización de la praza do Conello, una actuación de un importe de 244.134,14 euros financiado con fondos propios. El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el 20 de octubre.

Las obras que se proyectan tienen como finalidad eliminar las filtraciones de agua detectadas en distintas zonas del edificio municipal y los espacios vinculados al mismo, en particular el aparcamiento municipal, puntos del almacén del mercado municipal y el local anexo al mercado. Se pretende adopta una sustitución de la impermeabilización existente por una nueva con láminas asfálticas para mejorar la sequedad del conjunto y evitando la transmisión del filtraciones. 

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