Boiro realiza diversas mejoras en las escuelas infantiles de Saltiño y Praia Xardín

El alcalde de Boiro durante la presentación de la mejora de las escuelas infantiles

El Ayuntamiento de Boiro ha llevado a cabo en los últimos meses obras de mantenimiento y mejoras en las dos escuelas infantiles municipales de la localidad, en la de Saltiño y la de Praia Xardín.

El primer edil, José Ramón Moreno, y el concejal de Política Social, Raúl Treus, visitaron las actuaciones realizadas.

En la escuela infantil de Saltiño, con un poco más de treinta plazas, se realizaron trabajos por un importe superior a los treinta y cinco mil euros. Las tareas estuvieron centradas en mejoras de la estructura del centro así como en el interior.

Mientras tanto, en la de Praia Xardín, que cuenta con cien plazas y comparte edificio con el centro de día, finalizó este mismo año el cambio de las ventanas en aulas y cocina.

También se realizaron trabajos de carpintería en el interior de las aulas, instalación de pérgolas de acceso, mejoras en la iluminación así como otras obras de mantenimiento necesarias para la mejora del centro.

En el interior se instalaron unas 500 luces led aproximadamente, además de otras ciento quince de emergencia y se renovaron más de setenta puertas además de falsos techos.

Respecto a la escuela de Praia Xardín se prevé finalizar la rehabilitación integral en el primer trimestre del próximo año. Los trabajos seguirán realizándose por las tardes, durante los fines de semana y vacaciones de Navidad para no interrumpir el desarrollo del curso.

Destacan también que en ambos centros se ejecutaron actuaciones de mejora y seguridad vial, con una inversión total de más de ciento veinte mil euros realizada a lo largo de los dos últimos años.

El objetivo de estas labores no es solo mejorar las instalaciones de los centros infantiles sino también contribuir al bienestar de los más pequeños de la casa y por ende, el sus progenitores, quienes reclamaban desde hace tiempo este tipo de acciones de mejora.