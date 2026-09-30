Boiro celebra otra edición del Día de la Bicicleta el domingo 4 de octubre

Presentación del Día de la Bicicleta de Boiro. Cedida

El Concello de Boiro celebra este domingo 4 de septiembre una nueva edición del Día de Bicicleta, una jornada que tiene como objetivo a convivencia y diversión de los más jóvenes. El alcalde, José Ramón Romero; el concelleiro de Deportes, Marcos Fajardo; el representante de la Voz de Galicia, Ramón Ares; y la vicepresidenta del Club Ciclista Barbanza, Moncha Moledo, presentaron la actividad.

El recorrido será como en las ediciones pasadas, de unos 14 kilómetros y con salida a las 11:00 horas de la Praza de Galicia. Recorrerá la rúa Principal y rúa peatonal para tomar un rumbo y Escarabote, en donde tendrá lugar la primera parada. Volverá a Boiro para poner rumbo a Cabo de Cruz recorriendo la Avenida de Barraña y o Esteiro hasta llegar a A Lonxa para hacer un segundo reagrupa miento.

La ruta seguirá por el Saltiño, Seán y Exipto para volver de regreso a Boiro por la Avenida da Constitución hasta la Praza de Galicia. En la meta, tendrá lugar el sorteo de material deportivo entre todos los inscritos en la prueba.

Explican que esta no se trata de una prueba deportiva ni competitiva, ya que participan niños y niñas de todas las edades. Es necesario inscribirse en el Departamento de Deportes en el edificio Colonias e Praia Xardín.