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Boiro

Abren plazo para solicitar subvenciones para clubes federados 

Se podrán pedir las ayudas durante los próximos diez días hábiles

Redacción Arousa
30/09/2026 18:10
Imagen del Concello de Boiro
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Sale la convocatoria para ayudas a clubes con licencias federativas de Boiro. Están destinadas a cubrir costes directamente relacionados con ser un club de esta distinción y para gastos provenientes de participar oficialmente en competiciones en 2025. Los interesados tendrán diez días hábiles para solicitarlas. La convocatoria cuenta con 62.050 euros de presupuesto.

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