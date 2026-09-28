Noche en el museo: una nueva forma de observar petroglifos en O Barbanza

Obradoiro de Petroglifos en el Centro Arqueolóxico do Barbanza. Cedida

Armaos con vuestras linternas y a descubrir qué se esconde entre los surcos de las rocas. El Centro Arqueolóxico do Barbanza nos Castros de Neixón, Cespón, celebra por tercer año consecutivo su taller de petroglifos para los más pequeños con motivo del día del arte rupestre, el 9 de octubre. El taller, sin embargo, será el 3 de este mes.

Vanesa Lago, la responsable en llevar a cabo esta iniciativa, explica que el proyecto nació de la idea de hacer algo por esta festividad, y al pensar en qué podría ser lo más llamativo, pensaron en la mejor forma de ver los petroglifos: de noche. Se apagan las luces del museo y los niños, equipados con linternas, descubren como realmente apreciar toda la complejidad de un petroglifo gracias a la réplica del de Rianxo que se encuentra en el museo.

“Nós tivemos que preguntarlle ao meu irmán se nos deixaba traer ao neno porque queríamos vir nos á actividade”. Este taller infantil ha conseguido conquistar los corazones de las familias boirenses, y cada año más niños (e incluso adultos, como cuenta Lago) se apuntar para participar. Pasaron de comenzar a hacerlo en un pasillo del museo en su primera edición, a tener familias en lista de espera para la sesión de por la tarde, ya que la de la mañana es más cotizada.

El proyecto nace de la voluntad de querer enseñarle a los niños y niñas el valor del patrimonio de la zona. O Barbanza tiene una riqueza inmensa en arte rupestre, desde dólmenes, a castros y petroglifos. Además de los más conocidos como o de Baroña, Neixón o Achadizo, ya tan solo en el río Sieira les consta al museo que hay 221 catalogados que no están aun representados en la maqueta que tienen, y muchos castros sin excavar.

Pero, ¿por qué ver los petroglifos de noche? Lago explica que el mejor momento para verlos es a primera o a última hora del día, cuando la luz incide en ellos de forma indirecta, lo que hace que resalten más los surcos. Y como se trata de una actividad dirigida a los más pequeños y en octubre el tiempo no suele acompañar, por eso la comenzaron a hacer en el interior del museo.

También instauran buenas prácticas en los más jóvenes, como aprender a no mojar o interactuar lo mínimo posible con estas representaciones de arte rupestre. “Aquí no museo explicamos as tres principais características da prehistoria recente. O noso obxectivo era acercar aos máis cativos a este mundo a este tipo de manifestacións, para que pouco a pouco se vaian familiarizando con elas e que sintan apego polo patrimonio que os rodea. Porque hai que ter en conta que hai xente a que téndoos tan preto, na súa vida viu ningún en persoa. Procuramos culturizar e facer que pasen un bo momento, tanto pais como fillos”, explica Lago.

Ella es la única persona que está detrás de la programación que ofrece el Centro Arqueolóxico do Barbanza. Es historiadora del arte con máster en arqueología y organiza los eventos y clases que se imparten desde el centro. La programación que tienen no solo es para niños, también contaron con un taller de cerámica castrexa que se celebró este fin de semana, el 26 de septiembre.

“No caso de facer formacións para os adultos, contratamos a empresas externas para que veñan profesionais especializados que poidan ofrecer unha formación de calidade”, expone Lago. Esta es otra de las iniciativas que arrastran a mucha gente interesada ya que para una actividad de un aforo de 12 personas, acabaron con una lista de espera de 52; y 55 inscritos para uno de cestería.