Miguel L. Mosquera | “Sábese máis do autismo e hai moita desinformación”
Mosquera é un profesional especializado en autismo e neurodiverxencia, mestre e psico-pedagogo
BarbanTEA celebra hoxe unha conversa e café sobre ‘Autismo de maior nivel de necesidade’ co especialista Miguel Lois Mosquera, que se celebra no Lab Barbanza, no Polígono Industrial de Espiñeira en Boiro. A charla será entre as 17 e as 19 horas, dirixida ás familias e profesionais que conviven coas persoas diagnosticadas con autismo nivel tres. Durante o coloquio, os presentes compartirán experiencias e posibles estratexias para poder tratar de reducir experiencias que poden ser tan negativa por descoñecemento.
De que vai tratar a charla na que dará hoxe en Boiro?
Falaremos sobre o acompañamento de persoas cun diagnóstico de autismo que teñen necesidades de apio moi substancial, é dicir, as persoas no nivel tres desta condición. Falamos de xente que non teñen unha linguaxe funcional e que poden vivir con moitas dificultades no ámbito sensorial. Isto pódese manifestar en condutas que poden ser doadas de acompañar.
“Dos corenta anos en adiante, estiman que as persoas que están sen diagnosticar de autismo superan o 87%
Na nosa sociedade, como de correcto é a impresión que se ten desta condición?
Moita xente pensa que non entenden nada ou que non se dan conta das cousas que ocorren no seu entorno. Isto é falso, teñen unha maneira diferente, hai casos e evidencias que o demostran. Hai persoas que non son verbais que cando comezan a empregar un dispositivo alternativo de comunicación, decátense que coa práctica vanse comunicando. Deixando á marxe as expectativas curriculares, búscase que mellore a súa calidade de vida.destas persoas, non que estuden unha enxeñería. Sen dor e sen que se sintan frustrados por non ser comprendidos.
Ultimamente, escoitamos discusións sobre a diferencia de como se presenta o autismo en homes e mulleres. Neste nivel tamén se aplica?
A ratio está agua en 1:4, polo que se está diagnosticando máis en mulleres. O que ocorre é que como neste nivel tamén poden estar presentes de maneira regular outras trastornos, pódese confundir. Se se prenden varias luces, e ti tes un criterio, o profesional tirará por outro lado. Historicamente, nos homes falábase máis de autismo que nas mulleres, ás que se lles atribuían outros diagnósticos.
Cales son as diferenzas entre os tres niveis?
Por exemplo, o que antes chamabámoslle asperger, é agora nivel 1. A diferencia ten que ver co nivel de apoio que existe en relación coa comunicación, a presenza ou non da linguaxe e coas condutas, máis ou menos intensas, que poden ser restrinxidos ou repetitivos. Unha cousa que meten na derradeira revisión do manual de diagnóstico, e na importancia da sensorialidade. Neste último punto imos afondar bastante durante o coloquio.
A importancia da sensorialidade, a que se refire?
Ti podes estar rexistrando o ruídos dos coches, a música do concerto, un cheiro moi forte que rexeitas. Unha persoa non autista pode estar rexistrando este estímulos e identifícaos e conéctaos coas sensacións que lles provocan. Nun cerebro autista, algo que se está comprobando agora, eses estímulos seguen unha canle diferente e procésaos de forma diferente, son tan intensos que o corpo é incapaz de procesar tanta intensidade nese momento. E despois, existen os que buscan eses estímulos, que están saltando seguido. Cada persoa é un mundo.
Cree que a sociedade evolucionou positivamente de cara a este tipo de diagnósticos?
Totalmente. A día de hoxe hai moitos profesionais divulgando información, e moita xente que a quere escoitar. Tamén ocorre que isto xerou moitísima desinformación. Sábese moito máis, hai moitas persoas autistas divulgando e moitos profesionais investigando co diagnóstico, cos que teño a honra de poder traballar e de estar en contacto diario. Pero hai que ter en conta que dos corenta anos en adiante, das persoas que se estiman que están sen diagnosticar, superan o 87%.