Boiro asegura que el agua de la red de Couto Trebonzos es potable

Punto de almacenamiento de abastecimiento de agua en Boiro. Cedida

El Concello de Boiro asegura que la red de aguas Couto Trebonzos es potable, tras la publicación de unos informes en el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (Sinac), en los que se calificaba que el abastecimiento no era apta para el consumo, principalmente por su alto contenido en cloroformo. Sin embargo, a modo de respuesta, el Concello ha publicado un informe realizado por el laboratorio que analiza las pruebas, Espina & Delfín, en el que confirman que no existe un incumplimientos en los estándares de potabilidad fijados por la ley vigente y que la información ha sido trasladada al Sinac para que se registre.

El informe del laboratorio expone que la muestra con los valores alarmantes fue recogida en el parque situado en Rúa San Roque el 24 de agosto de este año a las 12:20 horas, y que, efectivamente, se obtuvieron valores por encima de los paramétricos permitidos en los THM y en bacterias coliformes. Tras esto, se puso en marcha el “Protocolo de Actuacións ante incidencias”, en el que se recoge otra muestra en las 24 horas siguientes y se analiza de inmediato. La nueva fue recogida el 2 de septiembre de 2026, y los resultados fueron que “obtense valores de THM’s-74 microgramos por litro e bacterias coliformes 0 NMO por cada cen mililitros, que cumplen perfectamente cos valores paraméticos recollidos”.

Cuando se hace referencia al THM hablamos del grupo de trihalometanos en el que se encuentra dicho cloroformo. Estos elementos se encuentran en las muestras de agua para el consumo por su cloración.

Otras afirmaciones que se recogen en dicho informe es que a lo largo de 2026 el agua distribuida fue apta para el consumo en todo momento, solo con algunas “non conformidades puntuales” que, tal como indica el procedimiento, no fueron confirmadas al dar valores aptos en la repetición de la muestra en el plazo de las 24 horas. Además, las “non conformidades” detectadas fueron cerradas en los plazos indicados segundo el procedimiento del reglamento vigente.

Según informan, los resultados recogidos en el Sinac, y visibles desde el apartado “Aceso ao Cidadán” no son fácilmente interpretables para los usuarios, pues en ningún caso indican los cierres de incidencias, dejando marcadas como “Auga Non Apta”. En definitiva, que por mucho que sea un fallo o una mala muestra, solo se registra el valor inicial. Por último indican que cualquier cualificación de una muestra no refleja en ningún caso la situación sanitaria general del agua distribuida por un abastecimiento.

El BNG de Boiro sostiene que “hai núcleos da vila que levan sen auga dende o mes de xullo” El BNG de Boiro denuncia los problemas de abastecimiento de agua en el municipio de Boiro. Declaran que “dende o BNG entendemos que poden existir problemas, que poden existir avarías, pero o que non pode suceder é que un goberno estea ausente, que improvise e que minte, Hai núcleos do Concello que levan sufrindo a falta de auga desde o mes de xullo, como tamén pasou o ano pasado, e desde o grupo xa esiximos daquela que se adoptasen medidas”. Esta discusión, que ya llevaron al pleno el jueves pasado, sigue generando conflicto entre los grupos del gobierno local, algo que solo iba incrementado con los cortes de agua producidos por el fallo en la ETAP de Padrón a lo largo de esta semana. Se unen a las voces que dan alarma los vecinos a través de redes sociales y Ucin, que critican que el problema del corte de este martes fuera avisado con tan poca antelación. Solicitan transparencia, que estas acciones se comuniquen con suficiente antelación y que publiquen las analíticas de agua e informes de todas las incidencias registradas para tener todos la misma información.

Este informe se compartía en todas las redes sociales del Concello este fin de semana como respuesta a las quejas de UCIN y muchos otros vecinos boirenses. Toda esta situación ha alarmado más a una vecindad que ya venía de sufrir cortes y problemas de abastecimiento durante todo el verano.