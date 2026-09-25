Los Xubilados de Boiro dudan de la futura residencia

El Ayuntamiento de Boiro firmó el pasado 15 de junio el convenio para cederle a la entidad Agadea un terreno de 3.389 metros cuadrados en el lugar de O Saltiño Chechu Río

La junta directiva de la Asociación de Xubilados de Boiro se vio obligada, como explican, a reunirse con la Consellería de Política Social e Igualdade da Xunta. Participaron en el debate Manuel Velo, Perfecto Vilasoa, Ramón Calo, Serafín Romero y Guillermo Miguens. En la reu­nión con Antón Acevedo Prado, el director general de Mayores y Atención Sociosanitaria, le expusieron que “o alcalde de Boiro remetira, como afirmou no Acordo Plenario do 28/Maio de 2020, que os 5.000 metros cuadrados se puxeran a disposición da Xunta para facer a Residencia en Boiro”. Según comunican a este medio, en la Xunta no constaba nada de eso.

“Estamos loitando sen cobrar nada para conseguir a residencia. Tamén intentamos preguntar como había que facer para que a Xunta fixera a prometida residencia en Boiro. A resposta que nos ofreceron é que teñen que ser os alcaldes os que aporten os terreos para concertar a residencias como fixeron dende a Administración de Valga, Ponteceso ou na Xunqueira de Ambia”, expresaba su portavoz.

En referencia a la residencia concertada que iba a construir a Agadea, les expresaron que de este proyecto de 39 plazas, en caso de que se haga, no sería en beneficio para los boirenses. ‘Agadea Hábitat: O Saltiño’ es un plan de una residencia privada proyectada sobre un terreno de titularidad municipal con una inversión prevista de 2.411.000 euros. “Os veciños e veciñas de Boiro regalámoslle ese solar, e non hai nin unha plaza reservada para nós”, expresaban manifestando su descontento con toda la situación.

“O Concello estanos vendendo. Este alcalde en vez de xestionar, está facendo propaganda enganosa, gastando en carteis costosos como o que puxo no solar. Por non dicir que non se cita de onde vai sacar os 13 millóns de euros para o proxecto, como é obrigado por lei para tomalo en serio", denuncia la asociación.