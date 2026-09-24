Parte de Boiro sigue sin agua en sus casas

Concello de Boiro EC

El Concello de Boiro anunciaba ayer a la noche un corte general de agua entre las 00:00 y las 6:00 de la mañana. Una medida que tomó la Administración local para poder recuperar los niveles mínimos en los depósitos que suministran el municipio.

Los fallos de agua comenzaron este pasado martes 22 de septiembre tras una avería producida en la ETAP de Padrón que llevaría a dejar a varias zonas sin agua en sus casas. El Concello explica que para "poder bombear auga ao polígono de Espiñeira precísase unha cantidade mínima no depósito central, e cos cortes do suministro, no se tiña".

Informan que aun no está llegando de forma regular y que no tienen una estimación de cuando podrá volver el servicio a su funcionamiento habitual. Sin embargo, sí que confirman que la avería de la que surgió el problema está ya solucionada.

Apuntan que las zonas más afectadas fueron las altas, como Espiñeira, Cimadevila y algunas zonas de Cabo de Cruz.