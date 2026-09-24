El Concello avanza con las obras de O Saltiño y de San Ramón

Obras en la antigua unitaria de San Ramón de Bealo Cedida

El Concello de Boiro actualizaba ayer sobre dos actuaciones de mejora en el municipio: las de la antigua escuela unitaria de San Ramón de Bealo, avanzando su estado, y las de pavimentado e instalación pluviales en O Saltiño, ya finalizadas. Sobre la primera, mostró los arreglos en la unitaria, una actuación enmarcada en el plan de mejora de los centros sociales y vecinales del municipio. El alcalde, José Ramón Romero, y la concelleira de Cultura, María Outeiral, visitaron el lugar para conocer el estado de ejecución de las obras.

Las actuaciones, de un importe de 47.516,70 euros, tienen como finalidad la reparación, rehabilitación y mejora de la antigua escuela de Bealo que actualmente se utiliza como centro para los vecinos para la realización de actividades y reuniones. El actual estado presentaba ciertas deficiencias a consecuencia del paso del tiempo, lo que provocaba humedades y otros daños que afectaban a la seguridad y funcionalidad del inmueble. Se está mejorando la imagen exterior del edificio, incrementando las condiciones de seguridad, accesibilidad y habitabilidad del espacio.

Por otro lado, se dan por finalizadas las obras de renovación pluvial en el lugar de O Saltiño. El alcalde también acudió ayer, acompañado del concelleiro de Urbanismo e Obras, Luis Ruiz, para visitar el lugar y ver como quedara todo. Se trata de n camino público municipal que presentaba un avanzado estado deterioro agravado por las lluvias del pasado invierno, una actuación se completó con la instalación de la red pluvial para canalizar el agua de las viviendas en la zona que causaba pequeñas inundaciones, próxima al centro de salud.

La actuación está incluida en el proyecto de renovación de pavimentos en núcleos rurales entre los que también se encuentran otras obras como la del pavimentado en Boiro de Arriba, en A Armada y A Aspra, en Cubeliños, y en Pazos de Coroño. La totalidad de las actuaciones asciende a los 153.206 euros, financiados mediante el Plan Único Concellos (POS+) de la Deputación da Coruña.