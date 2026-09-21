El Sinac califica la red de agua de Couto-Trebonzos como no potable

Planta de tratamiento de agua potable o planta potabilizadora de Boiro. DA

El Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (Sinac) calificó que la red Couto Trebonzos-Boiro no son aptas para el consumo principalmente por su alto contenido en cloroformo. Estos datos se publicaron en su último análisis de control realizado el 24 de agosto. La red de abastecimiento comprende las localidades boirenses de Arribada, Bealo, Beluso, Benibas, Brea, Comba, Cubeliño. Deira, Ferreiros, Guilleiro, A Igrexa, Lamas, Loimar, Nine, Pazos, Ponte Beluso, Quinteiro, Reboredo, San Roque, Sar y Trebonzos.

Los datos que se destacan como anómalos en el estudio son: las bacterias coliformes dentro de los parámetros obligatorios, y en los opcionales, lo del cloroformo CAS 67-66-3 y la Suma Trihalometanos (THM). Dentro de los obligatorios, encontramos nueve NMP en cien mililitros de bacterias coliforme. Según la normativa vigente, el valor ideal es de cero, y en caso de que se supere dicho valor, “significará que no ha habido una buena desinfección o que ha existido una recontaminación, por lo que se deberán poner medidas correctoras”. El indicador destaca como un factor a tener en cuenta, pero no lo resaltan en rojo porque según la normativa, el valor de no aptitud sería de 100 UFC/100 mililitros.

Sin embargo, los resultados que alarman son los que se encuentran dentro de los parámetros opcionales, el cloroformo CAS 67-66-3 en 4.045 microgramos por litro, y el del Suma 4 Trihalometanos (THM) de 4.060. El BOE indica que estos valores englobados en los Trihalometanos (THM) deberían situarse sobre 100 microgramos por litro, expresando que “el operador se esforzará en obtener un valor lo más bajo posible, sin comprometer en ningún momento la desinfección”. Si bien puede tratarse de una errata, una mala colocación de una coma, ya que los valores del año anterior eran de 44, esta red lleva valorándose como no apta en varios estudios realizados en los últimos años.

¿Cómo entendemos estos datos? Cuando se hace referencia al THM hablamos del grupo de trihalometanos en el que se encuentra dicho cloroformo, por lo tanto, de esos 4.060, total, 4.045 microgramos por litro son de cloroformo. Si tenemos en cuenta que el total permitido son 100, el valor de la muestra tomada este verano es cuarenta veces mayor al que marca la ley.

Producto de la potabilización

Según estudios científicos como el de ‘Valores de trihalometanos en agua de consumo de la provincia de Granada, España’ de 2008, se explica que la presencia de estos elementos se encuentran en las muestras de agua para el consumo por su cloración. El cloro añadido como tratamiento de potabilización al agua destinada al consumo puede reaccionar con la materia orgánica presente en el agua, dando lugar a la formación de subproductos de la cloración con propiedades químicas y toxicológicas particulares. Entre los más frecuentes se encuentre el cloroformo, que puede estar presente pero que según la Organización Mundial de la Salud, los niveles deberían mantenerse tan bajos como sea posible, siempre y cuando e asegure una desinfección eficaz.