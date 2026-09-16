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Boiro

Boiro propone renovar el césped de Vista Alegre y sumar nuevas salas al complejo de A Cachada

Estas son las actuaciones que proyecta el Concello para participar en el POS+ adicional 2026 de la Diputación

Fátima Pérez
16/09/2026 16:29
El gobierno local prevé obras de impermeabilización en la Praza do Concello
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El Concello de Boiro llevará mañana a Pleno su propuesta para participar en el POS+ adicional 2026 de la Diputación de A Coruña. Concretamente, la cantidad designada al Concello es de 954.642,25 euros, y la previsión del gobierno local es invertir la totalidad de este importe en dos proyectos de obras: la ampliación del complejo deportivo de A Cachada y la renovación del césped en el campo de fútbol de Vista Alegre.

En primer lugar, en cuanto al proyecto de ampliación de las salas fitness en el complejo de A Cachada, la actuación asciende a los 455.542 euros y pretende servir para ampliar la instalación de manera que se puedan sumar tres nuevas salas para la práctica deportiva y también para habilitar gradas en la parte de la piscina.

Por otro lado, el otro proyecto que se quiere incluir en este POS+ adicional será el de la renovación del césped de hierba artificial y mejoras la cubierta de las gradas en el campo de fútbol de Vista Alegre. Esta actuación asciende a los 362.998 euros y tiene como finalidad renovar el césped del campo más antiguo de la instalación que ya presenta desgaste y deterioro por el paso de los años.

El importe restante de la suma de estos proyectos, 136.101 euros, se destinará al gasto corriente y toda esta propuesta será necesario aprobarla mañana, a las 20:00 horas, en el Pleno ordinario. A la sesión también se llevará la aprobación definitiva del suplemento de crédito y una moción del grupo municipal de Boiro Novo/mixto para la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). 

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