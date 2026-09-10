Callejeros Barbanza denunciará al dueño de la perra fallecida tras precipitarse de un sexto piso

Cuartel de la Guardia Civil de Boiro Chechu Río

La asociación Callejeros Barbanza denunciará ante la Guardia Civil al dueño de la perra fallecida tras precipitarse de un sexto piso en una céntrica calle de Boiro.

Tal y como confirman desde la entidad, cuentan con una cita el próximo lunes para interponer una denuncia por maltrato animal contra el que era propietario de este can. Según señalan desde la asociación, la persona ya cuenta con una denuncia por el mismo motivo ante la Policía Local de Boiro.

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El motivo de denunciar al dueño, detallan, es que “xa é a segunda vez que lle pasa esto a esta persoa”. Y añaden que la perra no se encontraba en buenas condiciones desde días antes de que se precipitase por el balcón.

Los hechos

La caída del animal desde el sexto piso de un edificio ubicado en la Avenida de la Constitución tuvo lugar el pasado miércoles por la tarde. El incidente, según contaron en ese momento, se produjo en un momento en el que muchas personas paseaban por la zona.

En el momento que llegaron los agentes de la Policía Local al lugar únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del animal.