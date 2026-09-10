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Boiro

Callejeros Barbanza denunciará al dueño de la perra fallecida tras precipitarse de un sexto piso

La caída del animal tuvo lugar en la Avenida de la Constitución

C. Hierro
10/09/2026 20:03
La operación ‘Gusarapos’, que permitió la desarticulación de un activo punto negro de venta de estupefacientes, fue desarrollada por componentes del cuartel de la Guarida Civil boirense
Cuartel de la Guardia Civil de Boiro
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La asociación Callejeros Barbanza denunciará ante la Guardia Civil al dueño de la perra fallecida tras precipitarse de un sexto piso en una céntrica calle de Boiro.

Tal y como confirman desde la entidad, cuentan con una cita el próximo lunes para interponer una denuncia por maltrato animal contra el que era propietario de este can. Según señalan desde la asociación, la persona ya cuenta con una denuncia por el mismo motivo ante la Policía Local de Boiro.

El animal tras precipitarse del piso

Muere una perra tras precipitarse desde un sexto piso en Boiro

Más información

El motivo de denunciar al dueño, detallan, es que “xa é a segunda vez que lle pasa esto a esta persoa”. Y añaden que la perra no se encontraba en buenas condiciones desde días antes de que se precipitase por el balcón.

Los hechos

La caída del animal desde el sexto piso de un edificio ubicado en la Avenida de la Constitución tuvo lugar el pasado miércoles por la tarde. El incidente, según contaron en ese momento, se produjo en un momento en el que muchas personas paseaban por la zona.

En el momento que llegaron los agentes de la Policía Local al lugar únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del animal.

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