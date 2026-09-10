Boiro Xoga supera en solo cinco días las cien jugadas online y la asociación celebra su éxito

El tablero de Boiro Xoga

La campaña ‘Boiro Xoga’ promovida por la Asociación Boirense de Empresas (ABE) cumple sus primeros cinco días con una notable respuesta por parte de los vecinos y vecinas de la localidad, así como por residentes de otros municipios.

Desde la puesta en marcha de la iniciativa, señalan desde la asociación, han recibido centenares de llamadas, mensajes y muchas consultas para conseguir el juego y para felicitarles por la “orixinalidade da campaña”.

ABE indica que el juego online ya supera las cien partidas realizadas por más de sesenta personas diferentes. El juego se basa en las frases que estos días se pueden ver en las pancartas instaladas en las calles de Boiro, mensajes relacionados con la importancia de apoyar a los negocios locales y con la repercusión que el consumo de proximidad tiene en la actividad económica y en la vida del municipio.

Los interesados en participar de forma online en esta iniciativa pueden descargar el juego a través de la web de ABE. Entre los participantes se repartirán ejemplares físicos de esta iniciativa y bonos de compra.