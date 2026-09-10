Amicos suelta 600 soportes de luminaria para restaurar los bosques de algas de la zona

Participantes en la jornada medioambiental de la Asociación Amicos

La Asociación Amicos llevó a cabo ayer una jornada para la restauración de los fondos marinos en la que soltó un total de 600 soportes de laminaria para restablecer los bosques de algas de la zona.

Esta iniciativa, en la que participó la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, se une a otros trabajos realizados por los usuarios de la asociación en el marco del proyecto conjunto que apuesta por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual como agentes activos en la restauración medioambiental.

En el marco de esta alianza social y medioambiental, este año, además, llevarán a cabo una prueba piloto con el objetivo de restaurar el alga parda ‘Himanthalia elongata’, una macroalga conocida comúnmente como ‘espagueti de mar’.

Con este tipo de actividades, señalan desde la asociación, dan un paso más para la recuperación del hábitat marino a través de estos elementos que sirven “de cobertura e refuxio a outros organismos”.

Tras la actividad, García destacó que “Amicos é un referente non soamente en toda a comarca, senón tamén en Galicia e en España, por poñer en marcha multitude de proxectos realizados por persoas con discapacidade que, día a día, nos demostran as súas capacidades e habilidades”.

Es por ello que indicó que, desde la Xunta, continuarán colaborando con la asociación tanto en el centro de día como en el ocupacional o en la nueva residencia. En este sentido, la conselleira también se comprometió a poner en marcha “cada vez máis prazas públicas que lles dean atención de calidade as persoas con discapacidade”.