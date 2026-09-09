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Boiro

Muere una perra tras precipitarse desde un sexto piso en Boiro

C. Hierro
09/09/2026 21:26
El animal tras precipitarse del piso
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Una perra murió esta tarde tras precipitarse de un sexto piso en Boiro. Este incidente tuvo lugar en la Avenida de la Constitución y, en la caída, cuentan, casi arrolla a un viandante que paseaba por la acera.

Según señalan, las fuentes oficiales, en el momento que llegaron los agentes de la Policía Local al lugar, únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del animal. De esta manera, indican, no conocen cuáles fueron las circunstancias que propiciaron el fatal desenlace.

El suceso impactó y sorprendió a muchos vecinos y vecinas de la localidad, ya que en el momento, eran muchas las personas que se encontraban en la calle.

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