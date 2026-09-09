Boiro inicia los trabajos para la renovación del pavimento e instalación de servicios en Runs

El alcalde de Boiro, José Ramón Romero, y el concejal, Luís Ruiz, visitaron las obras

El Concello de Boiro inició las obras para la renovación del pavimento y la instalación de servicios en el núcleo de Runs. Estos trabajos, señala el gobierno local, forman parte del proyecto de pavimentados que incluye, además de este lugar, San Mauro, y que cuenta con una inversión de más de 429.000 euros.

En este punto, las obras contemplan la pavimentación, la dotación de red de saneamiento de aguas pluviales o la sustitución de las luminarias existentes por unas con tecnología LED.

El alcalde de la localidad, José Ramón Romero, y el concejal de Urbanismo e Obras, Luís Ruiz, visitaron ayer el lugar para conocer de primera mano cómo se encontraban estos trabajos.