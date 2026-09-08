Los renovados Astilleros Triñanes apuestan por la tecnología para ampliar mercado

La conselleira de Economía en Samala Shipyard Cedida

Los antiguos Astilleros Triñanes, ahora bajo el nombre de Samala Shipyard, destacan como ejemplo de la capacidad del sector naval para diversificarse y modernizarse a través de la tecnología. Así lo demostró la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, durante su visita al renovado espacio empresarial en Boiro.

Las instalaciones de este emblemático astillero de carpintería que, gracias a sus nuevos propietarios, está ampliando sus líneas de negocio hacia otro tipo de embarcaciones, además de las tradicionales. “É un exemplo do que é o naval en Galicia: unha industria absolutamente moderna, capaz de diversificarse, de transformase, de adaptarse coas novas tecnoloxías aos tempos actuais”, afirmó la conselleira, quien recordó la aprobación del Plan Director del Naval, dotado con más de 62 millones.

Inversión en tecnología

Samala Shipyard, quien mantiene a toda su plantilla pese al cambio, ya trabaja en nuevos productos, como son embarcaciones de pasajeros, de trabajos portuarios o para prácticos de puerto, con el objetivo de ampliar mercado, pero manteniendo también las líneas tradicionales de actividad. Para ello, la empresa ha realizado inversiones en tecnología de última generación, como el escaneado 3D y herramientas de realidad virtual.

Por todo ello, la conselleira lo consideró “un exemplo de transición, de conservación dunha industria tradicional” que lleva la marca Galicia Calidade por todo el mundo.

En este contexto y según datos del Ministerio de Industria, Galicia cuenta con una cartera de pedidos de 34 buques, de un total de 77 en España, y, junto con Asturias, lidera el ranking nacional.