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Boiro

Boiro se suma al Coworking Fest con dos jornadas formativas sobre emprendimiento

Fátima Pérez
08/09/2026 12:24
Una jornada formativa en el Lab Barbanza 
D.A.
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El coworking Lab Barbanza de Boiro participará en el Coworking Fest que organiza la Diputación de A Coruña en todos los espacios de trabajo de la provincia. Concretamente, en Boiro se celebrarán actividades entre el 14 y el 18 de septiembre en el Centro de Formación, Innovación, Empleo y Emprendimiento que el Concello tiene en Espiñeira.

Las actividades comenzarán con dos jornadas de emprendimiento dirigidas a grupos de educación primaria y secundaria, una propuesta que busca acercar a los más jóvenes una visión innovadora y responsable del emprendimiento.

El miércoles 16 tendrá lugar un taller de podcasting, en el que cada participante podrá valorar si esta herramienta resulta útil para su proyecto empresarial. Además, aprenderán nociones básicas sobre el podcast y sobre su organización, con el objetivo de dar a conocer su negocio o proyecto mediante esta herramienta.

El viernes 18 tendrá lugar un evento abierto al público sobre el aprovechamiento de tierras: 'El rural tiene futuro'. Será una charla práctica sobre alternativas para aprovechar terrenos agrarios y forestales y contará con dos talleres prácticos: uno sobre reproducción de especies vegetales y otro sobre permacultura aplicada.

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