Boiro licita por más de 140.000 euros la mejora en el asfaltado del polígono de Espiñeira

Parque Empresarial de Espiñeira D.A.

Boiro saca a licitación las obras para mejorar la infraestructura viaria en el Parque Empresarial de Espiñeira, una actuación que cuenta con un presupuesto de licitación de 140.629 euros. Las empresas interesadas tendrán de plazo hasta el próximo 29 de septiembre para presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratos del Sector Público.

Con esta actuación se llevará a cabo el asfaltado del vial de la primera fase del polígono, así como el pintado de la calzada. Esta vía constituye el eje principal de circulación y acceso a las naves y parcelas del polígono, por lo que soporta día a día tráfico frecuente de vehículos pesados. Por esto mismo se encuentra deteriorada y requiere de mejoras tanto en el firme como en la señalización. Con esta obra el Concello boirense pretende dar continuidad a las actuaciones de mejora de la infraestructura viaria que se realizaron en los últimos años en pequeños tramos.

En cuanto a la financiación, la administración local recibirá de la Consellería de Economía e Industria una subvención por importe de 112.503 euros, el resto de los fondos procederán de las arcas municipales.

El Parque Empresarial de Espiñeira cuenta con una superficie de 324.500 metros cuadrados y actualmente tiene el 90% de sus parcelas ocupadas por unas cincuenta industrias.