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Boiro

Septiembre será en Boiro el Mes de la Danza con hasta nueve actuaciones de grupos locales y profesionales

Redacción Arousa
02/09/2026 18:00
Una actuación de la AC Pedra da Aroña
Una actuación de la AC Pedra da Aroña
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Para Boiro el mes de septiembre será también el Mes de la Danza. En total serán nueve las actuaciones de grupos locales y compañías profesionales que se podrán descubrir en esta nueva edición cultural.

El programa comienza este sábado 5 con el Encontro Tradicional de San Roque, organizado por Abeloura, a partir de las 19:00 horas en Cespón. El domingo 6, a las 12:00 horas, en el Pazo de Goiáns, habrá una actuación de Abeloura junto con los grupos invitados AC Verodal Arona, de Tenerife, y Os Jaitas Blue, de Noia.

El viernes día 11, a las 20:30 horas, también en el Pazo de Goiáns, tendrá lugar una actuación de la escuela de ballet Cen Plies, y el sábado 12, a las 12:00 horas, en la calle peatonal, habrá una actividad de danza con Marta Alonso. El domingo día 13, en el Pazo de Goiáns, a las 18:00 horas, actuará la AC Pedra da Aroña.

Gran novedad de esta edición 

La gran novedad de esta edición será que el Mes de la Danza 2026 incluye una conferencia del crítico, historiador y especialista internacional en danza y ballet Rober Salas. Se trata de una actividad promovida por la Fundación Alcalde Varela que tendrá lugar el sábado 19, a las 19:00 horas, en el Pazo de Goiáns. El domingo 20, a las 18:00 horas, también en Goiáns, actuará Xilbarbeira.

El Mes de la Danza llegará a su fin en Boiro el último fin de semana de septiembre con el serán das Angustias, en Ponte Beluso, que será el sábado 25 a las 20:00 horas, y el domingo 26, en el Pazo de Goiáns, con una actuación de ballet la AC Pedra da Aroña. 

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