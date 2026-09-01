Boiro continúa la fiesta con un mes de septiembre repleto de actividades y tradiciones

Boiro presenta su programa de actividades del mes de septiembre Cedida

Con la llegada del mes de septiembre la actividad cultural y festiva no cesa, sino que gana peso en Boiro. La concejala de Cultura, María Outeiral, junto con miembros de las distintas comisiones de fiestas, presentó todas las propuestas de actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días en las distintas parroquias.

Festas do Carme de Abanqueiro y Nosa Señora do Castro

La programación arrancará este primer fin de semana de septiembre con las Festas do Carme de Abanqueiro, que tendrán lugar los días 4, 5 y 6 en O Bodión, con actuaciones musicales y la tradicional procesión marítima que cerrará los actos el domingo día 6. También habrá fiesta durante el fin de semana en O Castro, con la celebración de los festejos en honor a Nosa Señora do Castro los días 4, 5, 6, 7 y 8 de septiembre.

Xuntanza ‘Mar de Cabo’

A estas se sumará en Cabo de Cruz la V Xuntanza Mariñeira ‘Mar de Cabo’, un encuentro de embarcaciones tradicionales organizado por Gamela - Asociación Cultural e de Tradicións Mariñeiras para dar visibilidad al patrimonio marítimo de la comarca. La jornada arrancará con la recepción de los navíos, también se podrá visitar la exposición de fotografía ‘As mulleres da Muller de Balboas’, la regata de bucetas y la actuación de Exquisitos Ghipes de Merda.

Fiesta de la amistad en Bermo

El sábado día 5 de septiembre tendrá lugar también en Bermo una nueva edición de la VI fiesta de la amistad, con comida tradicional, actuaciones musicales, fuegos artificiales y el sorteo de una gran cesta tras el espectáculo pirotécnico.

La concejala de Cultura boirense, María Outeiral, invitó a los vecinos y vecinas a participar en estas fiestas y agradeció “a gran implicación de todas as persoas que forman parte das comisións de festas e asociacións que fan posible que Boiro teña unha gran actividade festiva durante todo o ano”.