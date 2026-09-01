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Diario de Arousa

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Boiro

A Aula CeMIT de Boiro ofrece tres novos cursos formativos este mes de setembro 

Redacción Arousa
01/09/2026 12:21
La actividad será en el Aula CeMIT del Centro Social
 Aula CeMIT del Centro Social
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A Aula CeMIT de Boiro ofrece novos cursos formativos en novas tecnoloxías para este mes de setembro. Concretamente poderanse iniciar formacións en ‘Inicio á informática’, do 14 ao 18 de setembro de 10.00 a 12.00 horas; ‘Inicio á rede Internet’, do 21 ao 24 de setembro de 10.00 a 12.00 horas; e 'Inicio ao correo electrónico', do 28 ao 30 de setembro de 10.00 a 12.00 horas.

Ademais tamén neste mes de setembro vaise desenvolver na Aula CeMIT de Boiro, situada no Centro Social de Boiro, probas libres presencias para a obtención do Comdix intermedio. As inscricións poden facerse entre o 2 e o 11 de setembro na web do CeMIT.

As inscricións para participar deben facerse mediante o enderezo electrónico axentetic@boiro.org ou os teléfonos 981 84 26 35 e 629 769 139.

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