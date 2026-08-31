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Boiro

Bealo vivirá hoy su romería de San Ramón, que cumple 269 años de historia y tradición

A. Louro
31/08/2026 06:05
Una multitud de participantes en una edición anterior
Una multitud de participantes en una edición anterior
Mónica Ferreirós
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Bealo inició ayer sus fiestas en honor a San Ramón, declaradas de Interese Turístico de Galicia, con la tradicional subida de las imágenes de los santos desde la iglesia parroquial hasta la capilla, donde se ofició una misa en honor a San Gregorio, además de verbena.

Hoy, día grande de los festejos, se espera que una multitud de vecinos y visitantes sean fieles a la tradicional romería, que cumple nada más y nada menos que 269 años de historia. Habrá misas cada hora de 9 a 12 horas, así como a las 19 y 21 horas, siendo la eucaristía solemne a las 13, bailes regionales y sesión vermú. Ya por la noche, la verbena contará con los grupos La Conexión y Elebé 2.0.

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