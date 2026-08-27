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Boiro

Villaverde destaca Jealsa como uno de los referentes de la cadena mar-industria gallega

La conselleira do Mar visitó las instalaciones de la compañía  para conocer sus proyectos de expansión, innovación y sostenibilidad

D. A.
27/08/2026 16:30
La conselleira de Mar en las instalaciones de la compañía
La conselleira de Mar en las instalaciones de la compañía
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La conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitó este jueves las instalaciones de Jealsa Corporación en Boiro, donde puso en valor el papel de la empresa como uno de los referentes de la industria conservera gallega y española, y como uno de los grandes motores económicos de la comarca del Barbanza. Las instalaciones de Bodión generan alrededor de 1.200 empleos directos, mientras que el grupo cuenta con 3.600 profesionales y cerró 2025 con una facturación récord.

Durante la visita de la conselleira, se abordaron los principales proyectos que está desarrollando la compañía para ampliar y modernizar su capacidad industrial. En este sentido, la conselleira destacó también el apoyo de la Xunta a la consolidación de la actividad de Jealsa en Boiro a través de la ampliación excepcional de su concesión en el puerto de Bodión, autorizada por Portos de Galicia el pasado mes de noviembre.

Esta medida permite a la compañía mantener su actividad en este espacio portuario hasta junio de 2067, aportando mayor seguridad jurídica y favoreciendo el mantenimiento e incremento de la inversión y del empleo en la comarca.

La ampliación está vinculada al compromiso inversor de Jealsa, que prevé destinar ocho millones de euros en los próximos años a la modernización y crecimiento de sus instalaciones, incluida la mejora de la eficiencia energética de la nave principal, la construcción de una nueva y el levantamiento de otra instalación industrial.

La titular de Mar subrayó así la importancia de facilitar las condiciones necesarias para que empresas estratégicas eviten procesos de deslocalización y continúen generando riqueza en el territorio. 

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