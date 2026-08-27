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Boiro

La parroquia de Bealo celebra del 30 de agosto al 6 de septiembre sus fiestas de San Ramón

El lunes 31 será la tradicional romería, con más de 260 años de historia, y el viernes 4 la música irá a cargo de Marbella y Los Satélites

D. A.
27/08/2026 16:46
La concejala de Cultura, María Outeiral, participó en la presentación de la programación junto miembros de la comisión.
La concejala de Cultura, María Outeiral, participó en la presentación de la programación junto miembros de la comisión.
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La parroquia de Bealo celebra entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre sus fiestas de San Ramón con la tradicional romería con más de 260 años de historia. La concejala de Cultura, María Outeiral, participó en la presentación de la programación junto a miembros de la comisión.

El programa de actividades comienza el domingo con la subida de los santos a la Iglesia de San Ramón y verbena con el Grupo Montreal y Plane Disco Móbil. El lunes 31, festivo local, tendrá lugar la tradicional romería con misas en honor a San Simón a todas las horas y cantadas a las 13 horas. Por la tarde, habrá actuaciones de grupos de baile, seguido a la noche de verbena con La Conexión y Elebe 2.0.

El martes y miércoles continuará el programa festivo con los actos litúrgicos y ambientación musical por la noche con la Orquestra D’Noche y Grupo La Bamba, y la orquesta Compostela y grupo Unión y Fuerza, respectivamente.

Ya el jueves, tendrá lugar la bajada de los santos a la Iglesia y la verbena con las orquestas Marbella y Los Satélites.

Como broche final, el domingo 6 habrá misa solemene en honor a San Ramón “pequeno” a las 12 horas, acompañada del grupo de gaitas Aires do Río Vello. Durante toda la jornada se celebrará el San Ramociño Pequeno.

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