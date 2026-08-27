Boiro avanza en los trabajos de rehabilitación integral de su Casa da Cultura

El alcalde , la concejala de Cultura y el arquitecto municipal visitaron ayer el edificio en obras Cedida

El alcalde de Boiro, José Ramón Romero, y la concejala de Cultura, María Outeiral, visitaron la Casa de Cultura junto al arquitecto municipal, Emilio Peña, para conocer como avanzan las obras de rehabilitación integral del inmueble. Las actuaciones, adjudicadas por 3,6 millones de euros, cuenta con financiación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y del de Vivienda y Agenda Urbana mediante el Pirep Local.

La nueva estructura va a ampliar el inmueble actuar hasta los 2.927 metros cuadrados para adaptarse a las nuevas necesidades y servicios, en el que van a convivir el área administrativa, la biblioteca y el auditorio.

Este último será el gran protagonista, pues se ampliará su capacidad hasta los 535 espectadores, un 46% más que la actual. Además, el espacio se complementará con camerinos, zona de almacén, una sala polivalente para formación, un vestíbulo principal para la realización de actos y la renovación integral de los aseos.

La biblioteca estará también adaptada a las nuevas necesidades con cuatro zonas diferenciadas: un espacio de archio y depósito de libros; un aula de estudio; área de informática; y una zona específica para ludoteca y actividades infantiles. La actuación se complementará con un área administrativa.

La totalidad del inmueble contará con accesibilidad plena y universal desde la Avenida de la Constitución, para lo se va a crear un recorrido con zonas de sombra y descanso a modo de gran vestíbulo exterior con pendientes inferiores al 70% que permita conectar el edificio con la calle, además de garantizar la accesibilidad interior.

Además la construcción pasará a una mejor cualificación energética mediante la optimización del aislamiento térmico, la iluminación, sistemas de renovación de aire y de generación de energía fotovoltaica.