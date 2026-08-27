Amicos despide el proyecto ‘Comprométete con los ODS’ tras concienciar a más de 260 escolares sobre las sostenibilidad

Una de las actividades desarrolladas por la asociación en el marco del programa medioambiental Cedida

Los y las activistas medioambientales de Amicos se despiden del proyecto ‘Comprométete con los ODS’, una iniciativa en la que más de 260 escolares se acercaron este 2026 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la mano de la entidad.

En concreto, 266 escolares y 35 personas adultas participaron en las diez acciones desarrolladas en el marco de este proyecto, que combina educación ambiental, participación y acción directa sobre el entorno.

Durante las actividades, las personas participantes conocieron diferentes ODS relacionados con la protección del planeta, como el ODS 13, Acción pro el clima; el ODS 14, Vida submarina; o el ODS 15, Vida de ecosistemas terrestres. Las sesiones incluyeron también acciones de recogida de residuos marinos, que permitieron retirar 62,18 kilos de basura del entorno.

El proyecto busca acercar la sostenibilidad a la ciudadanía de una forma práctica, facilitando que los participantes no solo conozcan los retos ambientales, sino que también se impliquen directamente en su cuidados. Asimismo, también pone en valor el papel de las personas con discapacidad como agentes activos en el cuidado del medio ambiente.