La Xunta prevé acabar en 2027 la rehabilitación integral del colegio Praia Xardín de Boiro

El conselleiro, Román Rodríguez, durante su visita al centro Xunta

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, visitó este miércoles el colegio Praia Xardín de Boiro, donde comprobó el avance de las obras de rehabilitación integral que su departamento está acometiendo y que se prevé terminar en el primer trimestre de 2027.

Con un presupuesto de más de 1,1 millones de euros, el objetivo de la intervención es “mejorar la eficiencia energética del colegio en casi un 38% y, como consecuencia, alcanzar un mayor confort térmico para la comunidad educativa”, explicó el conselleiro.

La obra de este colegio incluye la instalación de una nueva cubierta de 2.034 metros cuadros de panel sándwich con aislamiento de lana de roca, así como la renovación de los canalones y bajantes.

También, se aplicará un sistema de aislamiento térmico por el exterior tipo SATE en las fachadas y se colocarán 132 ventanas nuevas de aluminio con rotura de puente térmico y doble acristalamiento. Ya en el interior, se instalarán 509 luminarias led y 115 de emergencia y 71 nuevas puertas con hoja de alma de poliuretano y laminado fenólico y falsos techos.

En este momento, la obra supera el 25% de su ejecución, con los trabajos muy avanzados en lo que respecta al cambio de las ventanas y de los falsos techos.

La intervención se compatibilizará con el desarrollo del curso escolar, realizando los trabajos por las tardes, durante los fines de semana y en las vacaciones de Navidad.

Las obras se rigen bajo “Plan de nova arquitectura pedagóxica”, que tiene como prioridad la reducción del consumo energético en los centros.