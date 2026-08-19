Los comercios de Boiro ofrecen las últimas ofertas del verano con la campaña ‘Fóra Stocks’

Gente paseando por las calles de Boiro Cedida

La Asociación Boirense de Empresarios (ABE) impulsa desde este jueves, 20 de agosto, la campaña ‘Fóra Stocks Boiro 2026’, una iniciativa que se desarrollará hasta el sábado 22 y en la que los comercios asociados ofrecerán los últimos descuentos, promociones y ofertas especiales del fin de temporada.

La campaña nace con el objetivo de dar visibilidad a las promociones de los participantes, que podrán anunciarse tanto en el interior como en el exterior de los locales, y para incentivar las compras en la recta final del verano.

Como cierre de campaña, el sábado se celebrará una jornada especial delante del mercado municipal con diferentes actividades, entre las que destaca el sorteo presencial de 300 euros en bonos, que se realizará entre los clientes que presenten sus tíckets de compra.

La programación del sábado también incluirá reparto de bolsas reutilizables de la campaña de la Xunta 'O Comercio Compensa', así como talleres infantiles gratuitos y una actuación musical en directo.