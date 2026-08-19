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Boiro

El Concello de Boiro adquiere seis grúas y siete camas articuladas para préstamo a personas con dependencia

Los Servicios Sociales cuentan también con colchones antiescaras para personas encamadas

D. A.
19/08/2026 17:11
El gobierno local prevé obras de impermeabilización en la Praza do Concello
Imagen de archivo de la Casa Consistorial
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El Concello de Boiro adquiere nuevas ayudas técnicas para el préstamo a familias usuarias del servicio de Axuda no Fogar con personas dependiente a su cargo. Así, constan de siete camas articuladas y seis grúas que se suman al banco de ayudas técnicas que se fueron adquiriendo en los últimos años y que llevan prestado asistencia a numerosas familias.

El régimen de préstamo supera ya las 50 ayudas técnicas propiedad del Concello de Boiro y que se ponen a disposición de las personas usuarios.

Los Servicios Sociales del municipio cuentan con un catálogo de artículos para su préstamos, como son colchones antiescaras para personas encamadas, camas articuladas y grúas para personas personas que precisan este servicio.

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