El IV Torneo Solidario Interparroquial recauda 9.885 euros en beneficio de Asanog

Entrega del cheque a los miembros de Asanog Cedida

El IV Torneo Solidario Interparroquial, celebrado el 27 de junio en Vista Alegre (Boiro), logró recaudar 9.885 euros en beneficio de la Asociación de Cáncer Infantil e Xuvenil de Galicia (Asanog). La entrega del cheque a la entidad se realizó ayer.

Esta se trata de una jornada en la que deporte y solidaridad conviven y en la que participa la hostelería local y equipos de cada una de las parroquias. “Comenzamos esta andaina hai catro anos e levamos recadados xa máis de 40.000 euros que contribúen a que Asanog poidan desenvolver a súa actividade”, reconocieron desde la organización, que agradecieron a todas las empresas y personas que contrubuyen a que sea posible llevar a cabo esta iniciativa solidaria.