Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

El IV Torneo Solidario Interparroquial recauda 9.885 euros en beneficio de Asanog

La prueba deportiva se celebró el pasado 27 de junio en Vista Alegre

D. A.
13/08/2026 21:32
Entrega del cheque a los miembros de Asanog
Entrega del cheque a los miembros de Asanog
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El IV Torneo Solidario Interparroquial, celebrado el 27 de junio en Vista Alegre (Boiro), logró recaudar 9.885 euros en beneficio de la Asociación de Cáncer Infantil e Xuvenil de Galicia (Asanog). La entrega del cheque a la entidad se realizó ayer.

Esta se trata de una jornada en la que deporte y solidaridad conviven y en la que participa la hostelería local y equipos de cada una de las parroquias. “Comenzamos esta andaina hai catro anos e levamos recadados xa máis de 40.000 euros que contribúen a que Asanog poidan desenvolver a súa actividade”, reconocieron desde la organización, que agradecieron a todas las empresas y personas que contrubuyen a que sea posible llevar a cabo esta iniciativa solidaria.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620